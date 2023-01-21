Запорожье, Запорожская область, 21 января, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Киев начал активно пытаться вербовать по телефону ранее трудоустроенный персонал Запорожской АЭС, но сотрудники не поддаются на провокации. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Ralf1969 Запорожская АЭС

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«В Киеве обнаглели до такой степени, что они пытаются вербовать прямо по телефону», — пояснил Карчаа.

Он отметил, что представители киевского режима просят сотрудников АЭС записать видео или аудио. Взамен обещают разрешить продолжить работать на станции. Также провокаторы угрожают и семьям работников, пытаются организовать саботаж.

«Люди и их психологическое состояние в коллективе — один из столпов ядерной безопасности, который Украина продолжает подрывать», — сказал гендиректор концерна.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не прекратит прилагать усилия по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.