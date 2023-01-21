Вашингтон, 21 января, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Соцсеть Twitter избавилась примерно от 80 процентов сотрудников после того, как компанию возглавил мультимиллионер Илон Маск. Поэтому работники испытывают трудности в связи с сильной загруженностью, сообщил телеканал CNBC. СМИ сделало выводы на основании документов организации.

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Сейчас деятельность компании поддерживают порядка 1,3 тыс. человек. Для помощи им Маск вынужден привлекать специалистов из своих компаний Tesla, SpaceX и The Boring Co.

«Внутренние документы показывают, что Twitter избавился примерно от 80% своих сотрудников, с тех пор как компанию возглавил Илон Маск», — отметило издание.

Также опубликованы данные о том, что ещё 1,4 тыс. сотрудников числятся в штате как трудоустроенные и получают заработную плату, но при этом не работают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее CNBC рассказал, что руководство Twitter намерено на аукционе продать вывеску с логотипом компании, кофемашину, а также офисное оборудование в связи с сокращением доходов и приближающимися выплатами по долговым обязательствам.