Москва, 21 января, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти новорожденной девочки в больнице города Тынды Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Pexels.com Младенец

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В соцсетях мать новорожденного ребёнка рассказала о смерти дочери и просила возбудить уголовное дело в отношении медработников больницы, где через два дня после рождения скончалась девочка.

По заявлению матери, состояние ребёнка ухудшилось после проведенной процедуры промывания желудка.

«По данному факту проводится доследственная проверка», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве подросток умер из-за бессонницы.