Вашингтон, 21 января, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Важными для всего мира назвал отношения между Соединёнными Штатами Америки и Китаем госсекретарь США Энтони Блинкен. Выступая в Чикагском университете, он констатировал, что взаимодействие между странами улучшилось.

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«Можно почувствовать, что температура несколько снизилась до определенного градуса», — сказал Блинкен.

По его мнению, «ответственного управления взаимоотношениями» от КНР и США ждёт весь мир, так как взаимодействие Пекина и Вашингтона не может не влиять на другие страны.

Ранее лидеры Соединённых Штатов и КНР охарактеризовали отношения между государствами как соперничество, но не как конфликт. На февраль запланирован визит Блинкена в Пекин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин высказал мнение, что Блинкен отправляется в Пекин с намерением испортить взаимоотношения между Россией Китаем, но ему не удастся этого сделать.