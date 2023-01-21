Берлин, 21 января, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Поставляемые Украине из Германии БМП Marder ранее применялись только на учениях и в Косово, поэтому для их адаптации к работе на поле боя необходимо будет соблюсти ряд условий. Об этом заявил изданию Der Spiegel офицер бундесвера.

U.S. Department of Defense Немецкий солдат в боевой машине пехоты Marder

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Он утверждает, что при эксплуатации техники могут возникнуть проблемы, несмотря на то, что БМП Marder являются надёжными. Тем не менее для их непрерывного использования в боях необходимы резервные машины. Всего Киев получит от ФРГ 40 таких машин, сообщалось ранее.

«Поскольку время от времени Marder будут выходить из строя из-за технических проблем, потребуется от 10 до 15 процентов резервных машин», — сказал офицер бундесвера.

По его данным, обслуживать Marder необходимо четыре раза в год, раз в два года технике требуется серьёзное ТО. Крупный ремонт выведет из строй технику на срок около года, также подчеркнул собеседник издания. Необходимостью он также назвал надёжное снабжение запчастями для БМП Marder.

Как сообщало ИА REGNUM, перспектива поставки Германией танков Leopard стала причиной споров между представителями власти ФРГ и США. Немцы не согласны отправлять это вооружение без встречных шагов американской стороны, которая, по мнению канцлера Германии Олафа Шольца, должна также предоставить Киеву танки Abrams.