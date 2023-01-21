Вашингтон, 21 января, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Администрация США регулярно заявляет, что знает о военных планах России больше, чем о намерениях и движениях Киева, пишет New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

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Авторы анализируют причины недавнего визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев, делая вывод, что тайная поездка носила информационный характер, так сказать, обменяться сведениями относительно военных планов России и Украины.

«Украина часто хранила молчание о своих оперативных планах», — сделали вывод авторы New York Times.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник оперативного управления Генерального штаба ВСУ полковник Олег Жданов рассказал интернет-изданию The Daily Beast, что «есть в мире только один человек, который знает, когда закончится война в Украине, — это президент США Джо Байден».