Варшава, 21 января, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Ценой колебаний Германии по вопросу поставки танков Leopard 2 Киеву министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал проливающуюся украинскую кровь. Об этом он написал в соцсетях, комментируя итоги встречи глав военных ведомств стран НАТО на базе Рамштайн, которые не привели к поставкам танков на Украину.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Збигнев Рау

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«Украинская кровь льётся взаправду. Вот цена колебаний с поставками «Леопардов». Надо действовать, и немедленно», — уверен Збигнев Рау.

Он призвал не поступать в вопросе снабжения Украины вооружением так, какибудто это «какое-то упражнение по принятию решений». Глава польского МИД также отметил, что отсутствие решения по отправке танков со стороны Германии фактически связывает Варшаве руки — Польша готова отправить Киеву Leopard 2, но не может этого сделать без разрешения Берлина.

Как сообщало ИА REGNUM, главе Пентагона Ллойду Остину не удалось «продавить» поставки танков Leopard 2 на встрече с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. Причиной нерешительности ФРГ британский военный аналитик Майкл Кларк назвал страх перед Россией.