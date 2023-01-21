Уагадугу, 21 января, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Митинг в поддержку властей и за вывод французских войск из Буркина-Фасо прошёл в столице страны Уагадугу. Об этом сообщали местные СМИ.

Цитата из видео «Зверства ВСУ» ВСУ

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Демонстранты призвали военных покинуть базу в Камбуансе, от посла Франции Люка Аллада потребовали покинуть страну.

Известно, что некоторые африканцы держали в руках российские флаги.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции могут вывести свои силы специального назначения, которые были размещены на базе в столице Буркина-Фасо Уагадугу.