Москва, 21 января, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Получившая травмы после обстрела под Соледаром военный корреспондент Анастасия Елсукова продолжит лечение в Москве. Её отправили в столицу РФ вертолётом после операции, сообщили в издании Readovka, которое является местом работы военкора.

Pskov.ru Санитарный вертолёт «Ансат»

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«Медики приняли решение доставить Настю в больницу на вертолёте. На данный момент ей ничего не угрожает», — сообщило СМИ в своём телеграм-канале.

У военкора были сильно повреждены колено и бедро. Ранение Анастасия Елсукова получила возле линии соприкосновения. Её эвакуировали бойцы частной военной компании «Вагнер».

Как сообщало ИА REGNUM, группа журналистов нескольких изданий направлялась в Соледар, когда попала под обстрел. Елсукова получила сразу несколько осколочных ранений.