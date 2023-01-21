Лондон, 21 января, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Причиной решений ФРГ по вопросу поставки танков Leopard 2 назвали страх канцлера Германии Олафа Шольца перед Россией. Такое мнение высказал британский военный аналитик Майкл Кларк. Его заявление опубликовало издание Daily Express.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

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Эксперт констатировал нерешительность Шольца, вызванную, по его мнению, страхом перед Россией. Так Кларк прокомментировал итоги встречи глав военных ведомств стран НАТО на базе Рамштайн, где стороны не смогли договориться о поставках Киеву немецких танков Leopard 2.

Как сообщало ИА REGNUM, главе Пентагона Ллойду Остину не удалось «продавить» поставки танков Leopard 2 на встрече с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. Против того, чтобы ФРГ оказывала Киеву такую военную помощь, высказались депутаты бундестага. Голосование по вопросу поставки танков зашло в тупик 19 января.