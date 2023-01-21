Париж, 21 января, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Страны Запада, поставляя оружие киевским боевикам, усугубляют конфликт, вместо того чтобы направить усилия на его окончание. Об этом заявил бывший госсекретарь при президенте Франции Николя Саркози Пьер Лелуш. Политика цитирует издание Monde.

Цитата из видео «Зверства ВСУ» ВСУ

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По мнению Лелуша, пакеты военной помощи от США не что иное, как «переход от помощи Украине в обороне к наступательным действиям», а в Европе только канцлер ФРГ Олаф Шольц ещё противостоит влиянию США, осознавая реальные риски перехода к открытой конфронтации и отказываясь передать Украине танки Leopard 2, «чтобы избежать потенциально опасного шага к эскалации с Россией».

Остальные европейские страны своим отношением к украинскому конфликту стремятся стать «соучастниками военных действий».

«Любое мнение, отличное от безусловной поддержки Украины, автоматически делает его автора виновным в путинизме и предательстве. Не пора ли задаться вопросом об окончании войны?» — спросил Пьер Лелуш.

Как сообщало ИА REGNUM, высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок танков Leopard Киеву не понравились украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.