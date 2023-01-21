Орехов, Запорожская область, 21 января, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Огневые позиции ВСУ российские войска сносят обстрелами возле Орехова, Гуляйполя и Каменского в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

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«Идёт подавление огневых позиций в этих населенных пунктах, в том числе идет постоянный огневой контакт. Наши танки, артиллерия сносят нацистские позиции», — отметил он, подчеркнув, что перечисленные населённые пункты находятся недалеко от подконтрольного Киеву Запорожья.

Натиск российской армии такой, что киевский режим уже не исключает возможности подхода российских военных к столице Запорожья. Ранее фактором, подтверждающим возможность такого развития событий, было освобождение села Лобковое рядом с Каменским.

Однако удержать Каменское и Ореховое, когда они будут взяты, станет непростой задачей, также подчеркнул Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов в очередной хронике СВО рассказал об успехе российских военных, которые за сутки 20 января продвинулись вперёд на глубину около 7 км в Запорожской области.