* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 января, 2023, 03:46 — ИА Регнум. В перечень иностранных агентов включены ещё шесть человек и организация. В том числе под ограничения попали основатель правозащитного проекта «Гулагу. нет» Владимир Осечкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Соответствующая информация опубликована на сайте Министерства юстиции РФ.

Елизавета Гырдымова Певица Лиза Монеточка (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

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«Осечкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) получал поддержку от иностранных источников, высказывался против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он принимал участие в Украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными», — отметили в ведомстве.

За высказывания против спецоперации, сбор средств в поддержку Украины участие в распространении и/или создании материалов иноагентов, а также получение финансирования от них также попали под ограничения депутат Мосгордумы Дарья Беседина («Яблоко») (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), блогеры Антон Устимов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Вадим Харченко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), общественник Ибрагим Яганов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В перечень также внесён проект поддержки трансгендеров «T9 NSK» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января министерство юстиции России признало иностранными агентами актёра Артура Смольянинова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и журналиста Артемия Троицкого (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).