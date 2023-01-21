Москва, 21 января, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Каждый второй опрошенный (51%) заявил, что работа правительства России по итогам трёх лет соответствует их ожиданиям, — Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос в 80 регионах России среди 1,6 тыс. взрослых человек. О результатах сообщил ТАСС гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

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Около 16% россиян заявили, что деятельность правительства во главе с Михаилом Мишустиным превзошла ожидания, 25% — ожидали большего, затруднились ответить на вопрос 8%.

44% респондентов считают, что правительство России будет работать лучше, 6% в этом не уверены, 42% не ждут особых изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, президенту России Владимиру Путину доверяют 76% граждан страны, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».