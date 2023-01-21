Киркенес, Норвегия, 21 января, 2023, 03:27 — ИА Регнум. В Норвегии сочли пугающей форму российских моряков, на которой был нашит российский флаг. В городе Киркенес они получили штрафы за то, что сошли на берег в камуфляжной рабочей одежде, сообщила газета Dagbladet.

Петр Матвеев. Юный моряк

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Наказание морякам назначила прокурор Мартина Месло по уголовной статье о «неправомерном использовании униформы». Она считает, что их можно было принять за российских военных, и это создало бы «страх и дискомфорт» среди горожан и украинских беженцев. Кроме того, российским судам нельзя заходить в большинство портов Норвегии, их воспринимают как «угрозу безопасности», пояснила представитель правоохранительных органов. Она также считает, что раньше российские моряки использовали для формы другую одежду.

Норвежский адвокат Бернт Хейберг считает, что, назначая штраф за флаг России на форме, правоохранители страны «зашли слишком далеко», и подобных прецедентов раньше не было. Он счёл возможным обжаловать штрафы в суде.

«Конечно, финский моряк не был бы оштрафован за это, так что мы должны оставаться в рамках тех же принципов верховенства права, которые применяются», —отметил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский высказал мнение, что отношения между Россией и Западом «находятся в бедственном положении, если вообще существуют».