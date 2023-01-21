Камышлов, Свердловская область, 21 января, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Родители жителя Свердловской области Ивана Савкина, погибшего в конце 2022 года в ходе штурма боевиков в Артёмовске в ходе спецоперации, возмутились организацией похорон сына. Местные чиновники отказали в церемонии прощания с почестями с бойцом ЧВК «Вагнер».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

Читайте также: Разборка преступных кланов — Пригожин о санкциях США против ЧВК «Вагнер»

В ЧВК судимый Савкин попал по собственному желанию в ноябре. 14 января родители получили известие о его гибели. Гроб с телом доставили в Восточное сельское поселение, где мужчина был зарегистрирован. Там же родственники надеялись организовать прощание, но администрация отказала в предоставлении для этих целей Дома культуры.

«На просьбу предоставить место в клубе сказали: «Был бы вольный, а он ведь бывший зэк». Это было очень неприятно. Иван отмыл кровью свою ошибку, он сам решил пойти защищать Родину», — рассказала E1. RU мать погибшего.

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию в своём телеграм-канале: «К сожалению, я был не в курсе, что мэрия Камышловского района Свердловской области таким образом решила проявить своё скотство. Будем разбираться с подонками и постараемся вытащить их детей за ноздри для участия в СВО».

В приложенном к посту донесении командира штурмового отряда ЧВК «Вагнер» подробно описано, как погиб Иван Савкин. Его геройский поступок повлиял на штурм комплекса зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Пригожин ответил на заявление США о том, что против его компании введут санкции, считая «вагнеровцев» значимой транснациональной преступной организацией.