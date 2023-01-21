Берлин, 21 января, 2023, 03:11 — ИА Регнум. В бундестаге ФРГ вновь высказано мнение о возможных негативных последствиях поставок Украине немецких танков Leopard 2. Представителей власти ФРГ предостерёг от ошибки депутат парламента страны Штефан Котрэ.

Ingo Joseph Бундестаг. Берлин

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Он считает, что НАТО и Европа разжигают конфликт на Украине, но Германия «не должна вновь ошибаться», действуя аналогичным образом.

«Сейчас обсуждаются поставки тяжелого вооружения — танков Leopard. И я боюсь, что это решение будет всё-таки сейчас принято», — также отметил депутат.

Штефан Котрэ выступил с призывом «не направлять оружие против русских».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в бундестаге зашло в тупик голосование по вопросу поставок ВСУ немецких танков Leopard 2. Большинство членов парламента ФРГ отказались высказать мнение и предпочли передать проект решения на рассмотрение профильных комитетов. Кроме того, главе Пентагона Ллойду Остину не удалось «продавить» поставки танков Leopard 2 на встрече с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.