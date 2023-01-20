США с союзниками хотят провести ревизию ценового потолка на нефть из России
Вашингтон, 21 января, 2023, 02:47 — ИА Регнум. Власти США вместе с союзными странами намерены в марте провести оценку соответствия ценового потолка на российскую нефть текущим рыночным условиям. О планах сообщил минфин страны.
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Нефть
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«Сейчас потолок на нефть составляет 60 долларов за баррель. Ревизия уровня цен позволит коалиции принять в расчёт развитие ситуации на глобальных рынках», — пояснили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, США намерены усилить дополнительными ограничениями эффект от отказа закупать нефть из России странами ЕС. К февралю Соединённые Штаты готовят новые меры.