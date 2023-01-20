Вашингтон, 21 января, 2023, 02:33 — ИА Регнум. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия в общении с генсеком ООН Антониу Гутерришем подчеркивает необходимость объективности и независимости работы организации. Об этом он сказал 20 января в эфире телеканала «Россия-24».

Un.org Дмитрий Полянский

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«Организация, как может, пытается быть объективной. Далеко не всегда это случается, и мы генсеку на это прямо указываем. Влияние Запада очень велико», ― сказал он.

Дипломат считает, что работа ООН остаётся актуальной и важной, отмечая, что это единственная площадка, с которой «без купюр и без цензуры можно доносить правду» о конфликте на Украине, ситуации в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочий для создания специального трибунала против России у Генеральной ассамблеи (ГА) ООН нет, поэтому подобные инициативы ничтожны в юридическом смысле. Такое заявление сделал Дмитрий Полянский.