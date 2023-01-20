Турин, Италия, 21 января, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Санкции для футбольной команды Турина «Ювентус» предусмотрели в Италии после возобновления судебных заседаний по делу о финансовых махинациях в этом клубе. Из-за скандала с «Ювентуса» сняли 15 очков, и он опустился в турнирной таблице.

«Ювентус»

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Прокуратура FIGC считала необходимым начислить команде девять штрафных очков, но Федеральный апелляционный суд принял решение о пятнадцати.

«Против «Ювентуса» предусмотрены санкции в виде 15 штрафных очков в текущем футбольном сезоне», — сообщается на сайте FIGC.

Итогом этого решения стало то, что «Ювентус» вылетел из тройки лидеров в турнирной таблице чемпионата Италии и опустился на девятое место. Помимо штрафных очков, команду также наказали ограничениями на футбольную деятельность для 11 сотрудников клуба, срок санкций — от 8 до 30 месяцев. Самые жёсткие ограничения предусмотрены для экс-директора Фабио Паратичи, бывшего исполнительного директора Маурицио Арривабене и занимавшего должность президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года туринский «Ювентус» из-за поражения в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 от португальской «Бенфики» со счетом 3:4 потерял все шансы на выход в плей-офф еврокубка.