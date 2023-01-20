Вашингтон, 21 января, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что высказывания о расколе коалиции Запада по конфликту на Украине преждевременны, а поддержка главы киевского режима Владимира Зеленского в Конгрессе сохраняется. Об этом он заявил, выступая 20 января в Университете Чикаго.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Читайте также: Блинкен едет в КНР «вбивать клин между Россией и Китаем» — мнение

На вопрос о возможном расколе стран Запада по вопросу Украины Блинке заверил, что «почти с первого дня мы получали преждевременные сообщения о гибели коалиции». По словам госсекретаря, на данный момент коалиция не только сохраняется, но и становится сильнее.

Блинкен добавил, что конгрессмены по-прежнему поддерживают оказание помощи киевской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь США Энтони Блинкен отправляется в Пекин с намерением испортить взаимоотношения между Россией и Китаем, но ему не удастся этого сделать. Такое мнение высказал профессор МГИМО и ВШЭ, востоковед и доктор исторических наук Сергей Лузянин.