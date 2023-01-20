Вашингтон, 21 января, 2023, 01:56 — ИА Регнум. США намерены усилить дополнительными ограничениями эффект от отказа закупать нефть из России странами ЕС. К февралю Соединённые Штаты готовят новые меры, сообщило министерство финансов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Читайте также: Эксперт Клюкин считает, что контролировать экспорт нефти из России сложно

Речь идёт о введении потолка цен на российскую нефть, которая торгуется с премией и дисконтом. Ограничения обсуждались на онлайн-встрече заместителя главы ведомства Уолли Адейомо с представителями министерств финансов стран Европы и были поддержаны.

«Подход предполагает введение двух потолков для продуктов переработки нефти… Один — для продуктов, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, включая дизельное топливо или газойл, и второй — для продуктов, которые продаются с дисконтом», — отметили в американском минфине.

Внедрить новые меры предлагается к февралю, когда страны Евросоюза будут отказываться от закупок российской нефти. Участники G7, ЕС и Австралия поддержали введение двух потолков цен на нефть из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что страны, которые решат ввести потолок цен на чёрное золото, останутся без российской нефти.