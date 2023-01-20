Мелитополь, 21 января, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в очередной хронике СВО рассказал об успехах российских военных — за минувшие сутки войска продвинулись вперёд на глубину около 7 км в Запорожской области.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

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Отмечается, что в скором времени российская армия окончательно освободит не менее семи населённых пунктов.

«Вражеская артиллерия, включая М-777, испытывает острый снарядный голод. Это стало следствием использования нашими артиллеристами при ударах по складам и позициям ВСУ высокоточных снарядов «Краснополь-М», а также ракет комплексов «Смерч» и «Торнадо-С», — сообщил в своём телеграм-канале Владимир Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в штабе Вооруженных сил США практически уверены, что армия Киева в 2023 году не сможет вытеснить российские войска с занятых территорий. Мнение военных обнародовал на пресс-конференции 20 января по итогам встречи в формате «Рамштайн» глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.