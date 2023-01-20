Вашингтон, 21 января, 2023, 01:42 — ИА Регнум. В США пытаются доказать, что Северная Корея поставляет вооружения для России. Якобы подтверждающие эти факты документы были переданы в санкционный комитет Совета Безопасности ООН, заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

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Он заверил, что предоставленная информация доказывает, что поставки осуществлялись, а это является прямым нарушением резолюции Совбеза.

«Сегодня мы предоставили информацию об этих нарушениях панели экспертов санкционного комитета по КНДР Совета Безопасности. Мы продолжим поднимать вопросы об этих нарушениях в Совете Безопасности вместе с нашими союзниками и партнёрами», — сказал Кирби.

Он также показал снимки со спутника, назвав их доказательствами фактов поставок вооружений России со стороны КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Кирби заявлял, что ЧВК «Вагнер» получила от КНДР новую партию оружия, планируются очередные поставки.