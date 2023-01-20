Вашингтон, 21 января, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Дезертировавший из американских вооружённых сил в 2019 году военный подразделений спецназа ВМС США Дэниэл Свифт погиб в ходе спецоперации России в Донбассе. О смерти военнослужащего сообщило CNN.

Ben Watson Спецназ США

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Издание подчеркнуло, что остаётся неизвестным, как Свифт оказался в числе воюющих на стороне ВСУ. Представитель Военно-морских сил США отметил, что не располагает такой информацией. О том, при каких обстоятельствах погиб Свифт, также не сообщается — эти сведения представители американского военного ведомства назвали конфиденциальными.

С 2005 года погибший военный служил в Ираке и в Афганистане в составе SEAL — основного тактического подразделения Сил специальных операций ВМС США.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Народной милиции ДНР сообщили о том, что Соледар в том числе удерживали отряды, полностью состоящие из иностранных наёмников.