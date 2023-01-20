Вашингтон, 21 января, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Бывший сотрудник оперативного управления Генерального штаба ВСУ полковник Олег Жданов рассказал интернет-изданию The Daily Beast, что «есть в мире только один человек, который знает, когда закончится война в Украине, — это президент США Джо Байден».

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

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По словам Жданова, война будет идти до тех пор, пока Белый дом не подпишет всю дополнительную военную огневую мощь, которую запрашивает Украина.

«У Байдена есть подробный сценарий этой войны. Чем скорее мы получим оружие, тем быстрее закончим войну, но, похоже, США хотят, чтобы Россия исчерпала себя всеми своими военными усилиями», — сказал Жданов.

Как сообщало ИА REGNUM, помощь Украине будет предоставляться в том объёме, в котором это необходимо стране. В этом заверил журналистов Байден, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он передачу Киеву немецких танков Leopard 2.