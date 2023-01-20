Вашингтон, 21 января, 2023, 00:59 — ИА Регнум. «Секретный план атаки Путина станет украинским кошмаром» — под таким заголовком вышла статья в Daily Beast, в которой глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров раскрывает истинное положение киевской армии и высказывает свои предложения по дальнейшему развитию военных действий. По словам Умерова, Россия готовит наступление с трёх направлений, оно может начаться уже в феврале.

Министерство обороны России Работа ВС России в ходе СВО

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«Нападение будет нанесено с севера, через белорусскую границу, из российских опорных пунктов на востоке Украины и с черноморского полуострова Крым. Российские силы окружают нас с 240 градусов, атакуют со стороны Чёрного моря, со стороны Беларуси, Луганщины и Донетчины», — цитирует издание Умерова.

Вместе с тем глава фонда пожаловался, что Украине не хватает боеприпасов и оружия: «Мы сражаемся с русскими голыми руками».

Автор резюмирует: «Одной из проблем Украины является нехватка систем противовоздушной обороны, но они надеются, что объявленный поток западной военной помощи поможет это изменить».

Как сообщало ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал взятие российской армией Соледара и её успехи в Артёмовске «постепенным прогрессом».