Вашингтон, 21 января, 2023, 01:02 — ИА Регнум. Помощь Украине будет предоставляться в том объёме, в котором это необходимо стране. В этом заверил журналистов президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он передачу Киеву немецких танков Leopard 2.

Facebook.com/joebiden Джо Байден

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«Украина получит всю помощь, в которой она нуждается», — сказал американский лидер. Так он прокомментировал слова польских лидеров о том, что пора приступать к отправке танков Украине.

На вопрос о том, готовы ли в США повлиять на начало переговоров между Киевом и Москвой, Байден отвечать не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал взятие российской армией Соледара и её успехи в Артёмовске «постепенным прогрессом». При это он подчеркнул, что цена такого прогресса была экстраординарной, а города по-прежнему считаются спорными.