Вашингтон, 21 января, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Россиянину Владиславу Осипову и британцу Ричарду Мастерсу власти США предъявили обвинение в попытке вывести из-под санкций яхту «Танго» бизнесмена Виктора Вексельберга. Об этом официально сообщили в минюсте.

Дарья Драй ИА REGNUM Виктор Вексельберг

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По версии следствия, фигуранты пытались скрыть принадлежность «Танго» предпринимателю, находящемуся под санкциями. Сделать это они планировали с помощью американских фирм. Им предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана, нарушении санкционного режима и отмывании денег.

Осипов был топ-менеджером в компаниях Вексельберга. Ордер на его арест уже выписан.

Яхта «Танго» оценивается в 90 млн долларов. Судно было задержано весной 2022 года в Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, министр морского дела, транспорта и инфраструктуры Хорватии Олег Буткович вынужден был признать, что в результате недосмотра из страны была уведена яхта, которая была арестована из-за того, что она якобы принадлежит российскому предпринимателю Алишеру Усманову.