Вашингтон, 21 января, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал взятие российской армией Соледара и её успехи в Артёмовске «постепенным прогрессом». Такое заявление он сделал во время брифинга.

Defense.gov Джон Кирби

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«Я скажу, как говорил и раньше, что они достигли постепенного прогресса в обоих этих районах», — прокомментировал представитель Белого дома.

При этом он подчеркнул, что цена такого прогресса была экстраординарной, а города по-прежнему считаются спорными. Кирби также отметил, что даже если российская армия достигнет своих целей в Артёмовске и Соледаре, «это не изменит стратегическую динамику на поле боя, это не приведет к тому, что украинцы станут проигрывать».

Как сообщало ИА REGNUM, Соледар был полностью освобожден от киевских боевиков 17 января. 13 января российские войска взяли в оперативное окружение Артёмовск.