AFP: внимание к Артёмовску мешает Киеву готовиться к наступлению на юге
AFP: в США посоветовали Украине вывести войска из Артёмовска и готовиться к весеннему наступлению
Вашингтон, 21 января, 2023, 00:06 — ИА Регнум. Ситуация в Артёмовске выгодна России, поэтому Украине стоит вывести из города свои войска. Такое мнение высказал Agence France-Presse высокопоставленный американский чиновник, имя которого не называется.
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Киеву рекомендуют фактически пожертвовать Артёмовском ради эффективной подготовки к наступлению, запланированному на весну. Долгая борьба за город даёт преимущество российской армии благодаря тому, что у неё больше сил и техники, отметил представитель органов власти США. А вот у Украины, по его мнению, и на защиту города, и на подготовку к новым атакам может не хватить ресурсов. Кроме того, для обучения украинских военных необходимо время.
Как сообщало ИА REGNUM, по информации федеральной разведывательной службы Германии (BND), ВСУ в боях за Артёмовск несут огромные потери, что может негативно сказаться на всей линии защиты.