Вашингтон, 20 января, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Рецессия в экономике США, вызванная достижением максимально допустимого объёма государственного долга страны, повлечет за собой мировой финансовый кризис. Уверенность в этом выразила министр финансов страны Джанет Йеллен, сообщило CNN.

Federalreserve Джанет Йеллен

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«Невозможность проводить запланированные платежи, без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис», — сказала она в интервью.

Последствиями такого развития событий Йеллен в том числе назвала рост уровня безработицы в США и подрыв роли доллара как мировой резервной валюты. В случае невозможности страны выплачивать госдолг, вырастет цена заимствований как для Соединённых Штатов Америки в целом, так и для жителей страны, также подчеркнула глава американского министерства финансов.

«Если это случится, стоимость заимствований для нас вырастет и каждый американец увидит, что их расходы на заимствования также увеличатся», — предрекла она.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты достигли лимита национального долга в размере 31,4 триллиона долларов. Во избежание дефолта министерство финансов США задействовало «экстраординарные меры», в виде приостановки выпуска долговых обязательств и выплат в социальные фонды, которые обслуживают бюджетников.