Превышение потолка госдолга Америки грозит глобальным кризисом — минфин США
CNN: глава минфина США Йеллен заявила, что превышение потолка госдолга грозит глобальным кризисом
Вашингтон, 20 января, 2023, 23:43 — ИА Регнум. Рецессия в экономике США, вызванная достижением максимально допустимого объёма государственного долга страны, повлечет за собой мировой финансовый кризис. Уверенность в этом выразила министр финансов страны Джанет Йеллен, сообщило CNN.
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Последствиями такого развития событий Йеллен в том числе назвала рост уровня безработицы в США и подрыв роли доллара как мировой резервной валюты. В случае невозможности страны выплачивать госдолг, вырастет цена заимствований как для Соединённых Штатов Америки в целом, так и для жителей страны, также подчеркнула глава американского министерства финансов.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты достигли лимита национального долга в размере 31,4 триллиона долларов. Во избежание дефолта министерство финансов США задействовало «экстраординарные меры», в виде приостановки выпуска долговых обязательств и выплат в социальные фонды, которые обслуживают бюджетников.