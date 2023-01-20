Грозный, 20 января, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Бойцы батальона «Запад-АХМАТ» под руководством командира Исмаила Агуева следят за тем, чтобы киевские боевики оставались там, куда были отбиты российскими войсками. Об этом написал в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

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По мнению чеченского лидера, любые попытки укронатовцев снова занять освобождённую территорию — заведомо провальные и приведут лишь к очередным потерям. Это полностью осознают как рядовые, так и командование, которое привыкло отдавать приказы с безопасного расстояния.

«В случае с командирами чеченских подразделений ситуация прямо противоположная. Командир Исмаил Агуев стоит рядом со своими бойцами и готов к любому развитию событий. Именно поэтому в зоне его ответственности чаще всего наблюдаются успехи. Строгая дисциплина, высокий боевой дух и победный настрой — эти качества всегда отличали наших парней от доблестных только в публикациях украинских СМИ защитников Незалежной», — написал Кадыров.

Глава республики добавил, что пока весь западный мир вынужден «выслушивать нытьё руководителя квазигосударства», российские войска методично движутся вперёд, освобождая некогда захваченные территории.

Как сообщало ИА REGNUM, самоходный миномёт «Тюльпан» начал использоваться батальоном «Запад-АХМАТ». Рамзан Кадыров назвал это вооружение смертельным.