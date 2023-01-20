* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Кызыл, 20 января, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Игравший «9 роте» Амаду Мамадаков раскритиковал позицию Артура Смольянинова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который также снимался в этом фильме. Актёр из Тувы угрожал бывшему коллеге по съёмочной площадке, обозвав его нецензурным словом. Заявление Амаду Мамадакова опубликовал в своём телеграм-канале писатель и публицист Захар Прилепин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артур Смольянинов

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«Мои земляки тувинцы поливают кровью землю Донбасса, гордясь тем, что они россияне. А ты, Артурчик, трус, подохнешь на чужбине. Попадешься мне — язык вырву голыми руками», — сказал Амаду Мамадаков.

Ранее позицию Смольянинова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) раскритиковали многие деятели культуры из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 39-летний актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), покинувший Россию, в одном из интервью заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне Украины, подчеркнув, что судьба России ему безразлична.