Актёр Амаду Мамадаков ответил Смольянинову*, угрожая вырвать язык
Смольянинову* ответил его коллега по фильму «9 роты» Мамадаков: язык вырву голыми руками
Кызыл, 20 января, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Игравший «9 роте» Амаду Мамадаков раскритиковал позицию Артура Смольянинова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который также снимался в этом фильме. Актёр из Тувы угрожал бывшему коллеге по съёмочной площадке, обозвав его нецензурным словом. Заявление Амаду Мамадакова опубликовал в своём телеграм-канале писатель и публицист Захар Прилепин.
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Ранее позицию Смольянинова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) раскритиковали многие деятели культуры из РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 39-летний актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), покинувший Россию, в одном из интервью заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне Украины, подчеркнув, что судьба России ему безразлична.