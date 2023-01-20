Вашингтон, 20 января, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Призывы США захватить Крым при использовании киевской армии — это шаг на беспрецедентную эскалацию противостояния, последствия которого невозможно предугадать. Вашингтон играет с огнём. Это безумие, считает старший редактор The American Conservative Род Дреер.

Vahe Martirosyan Флаги России и Крыма

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Обозреватель пишет, что военная машина пытается сфабриковать согласие на расширенное участие США в российско-украинской войне. Если Вашингтон сделает возможным для Украины начать наступление на Крым и базу в Севастополе, «мы будем давить на медведя».

«Боже правый, они дураки. Российский Черноморский флот дислоцируется в Севастополе. Действительно ли Вашингтон считает хорошей идеей распространить войну на территорию с усиленным гарнизоном, которая абсолютно необходима для национальной безопасности России? Ну и что, что Вашингтон и Киев оба считают, что Крым действительно принадлежит Украине. Для Вашингтона предоставить Украине ресурсы, необходимые для начала нападения на Крым, было бы чрезвычайной эскалацией войны. Кто может предсказать исход этого?» — задаётся вопросами Дреер.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США никогда не скрывали намерения поддержать Украину в вопросе возвращения Крыма в состав страны. Об этом заявила американским журналистам пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх в контексте обсуждения поддержки Вашингтоном нанесения ударов по территории полуострова.

Вместе с тем спикер крымского Владимир Константинов ответил на нападки США и Украины по части захвата Крыма. По словам депутата, ответный удар ждать не заставит и жаловаться потом не надо.

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