Москва, 20 января, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Судить о том, завершилась или нет в России частичная мобилизация, следует на основании слов президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось, было обеспечено по России. И всё, и дальше начался уже призыв обычный на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться», — отметил он.

Так Песков прокомментировал обсуждаемую в социальных сетях информацию о том, что мобилизация продолжается. Соответствующее обращение поступило в администрацию президента от депутата законодательного собрания из Псковской области Артура Гайдука («Яблоко»). То, что указ продолжает действовать, Песков назвал юридической особенностью. Он пообещал уточнить этот момент, признавшись, что пока не готов ответить на вопрос о том, почему мобилизация официально не завершена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что большинство мобилизованных граждан находятся на «вторых-третьих позициях» или на обучении. Половина всех мобилизованных составляет боевой резерв, поэтому дополнительная мобилизация не нужна.