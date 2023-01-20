Донецк, 20 января, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Три обстрела Донецка и расположенного рядом населённого пункта зафиксировал Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Снаряды упали в Петровский, Куйбышевский и Кировский районы столицы ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

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Восемь запусков было сделано по направлению Новгородское — Пантелеймоновка. В Донецк ВСУ отправили десять 155-миллиметровых ракет, снаряды летели со стороны Карловки и Кураховки.

Зафиксированное время обстрелов — 21:10, 21:55 и 22:30, уточнили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в результате обстрела ВСУ посёлка Карло-Марксово в Донецкой Народной Республике были повреждены шесть многоквартирных домов и один частный, а также линия электропередачи (ЛЭП) и газопровод.