Николаев, Украина, 20 января, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Сервис отслеживания авиаперелетов Flightradar 20 января над южными территориями Украины зафиксировал неопознанный летательный аппарат.

Цитата из к/ф «Близкие контакты третьей степени». Реж. Стивен Спилберг. 1977. США НЛО

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По информации сервиса, воздушное судно поднялось в небо в районе Нового Буга Николаевской области и направилось в южную сторону — до Одесской области.

Далее объект был замечен рядом с границами Молдавии, летал над приграничным пространством, минуя Тирасполь.

Скорость летательного аппарата была 200 км/ч. Всего он пролетел почти 1,5 тыс. км.

Отмечается, что позывной менялся несколько раз и в итоге вообще был скрыт.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотные летательные аппараты стали использовать Вооружённые силы Украины с целью наносить удары большими снарядами. Для этого используются гексакоптеры, изначально предназначенные для опрыскивания полей.