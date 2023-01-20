Санкт-Петербург, 20 января, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Российский предприниматель Евгений Пригожин прекратил свою критику петербургской власти и лично губернатора Александра Беглова, потому что она не принесла желаемого результата, а значит надо найти иные способы достижения поставленной цели. Об этом Пригожин заявил 20 января изданию «Невские Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

Напомним, Пригожин на протяжении почти всего 2022 года резко критиковал Беглова и его администрацию, утверждая, что их деятельность наносит вред Санкт-Петербургу и его жителям. В Смольном все обвинения Пригожина отвергали. Однако в последнее время выпады Пригожина в адрес Беглова прекратились, что вызвало вопросы у журналистов.

Объясняя перемену, Пригожин заверил, что «критиковал Беглова по зову сердца», полагая, что «невозможно не критиковать губернатора за ту ситуацию, которая сложилась в городе». Для бизнесмена эта критика, по его словам, была способом «обратить внимание федеральной власти на то, что Александр Дмитриевич не справляется со своей работой». Однако поставленной цели эта кампания не достигла, признаёт сегодня Пригожин.

«Поскольку конструктивная критика губернатора не приносит никакого результата, а бессмысленной работой я заниматься не привык, необходимо найти новые способы, каким образом добиться изменений в управлении городом. И поэтому я временно взял паузу, чтобы найти соответствующие решения», — заявил хозяин компании «Конкорд» и создатель ЧВК «Вагнер».

Напомним, в конце октября 2022 года Пригожин официально попросил Генеральную прокуратуру РФ провести проверку в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. О какой-либо реакции надзорного ведомства на это обращение не сообщалось.