* (принадлежит корпорации Meta — организации, деятельность которой запрещена в РФ)

Москва, 20 января, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Создавать чат для переписки с самим собой теперь могут пользователи мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — организации, деятельность которой запрещена в РФ). Новая опция появилась для удобства, сообщают в поддержке программы.

Tnwcdn.com Whatsapp

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Попасть в новый раздел можно, найдя его среди других чатов по запросу «Сообщения для себя». Разработчики опции предполагают, что благодаря переписке с самим собой «будет удобно хранить заметки и напоминания, которые синхронизируются между устройствами».

Ещё одной дополнительной настройкой стала функция, которая показывает, кто из пользователей может видеть меня в сети. Кроме того, теперь в чатах можно искать сообщения не только по ключевому слову, но и по дате.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — организации, деятельность которой запрещена в РФ) обещал сделать свой поиск проще с помощью новой функции Search messages by date.