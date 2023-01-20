Лондон, 20 января, 2023, 22:09 — ИА Регнум. Для Североатлантического альянса указ президента России Владимира Путина о разработке передовых ядерных торпед «Посейдон» способен вызвать эффект цунами, сказано в публикации британской газеты Express 20 января.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению автора статьи, торпеда, скорость которой около 200 километров в час, может маневрировать и оставаться незамеченной. Существующие системы НАТО не смогут обнаружить и перехватить её.

Ядерная силовая установка является одним из ключевых компонентов, благодаря которой устройство преодолеет любое расстояние. Достигая цели, торпеда срабатывает и создает волну цунами, способную потопить побережье потенциального противника.

В настоящее время в мире нет оружия, способного противостоять этим системам, пишет автор.

Как сообщало ИА REGNUM, подводную лодку «Белгород», которая является носителем ядерных беспилотников «Посейдон», Военно-морской флот (ВМФ) России принял на вооружение летом 2022 года.