Вашингтон, 20 января, 2023, 21:41 — ИА Регнум. США советуют Украине повременить с «крупным наступлением», передает 20 января Reuters со ссылкой на информированный высокопоставленный источник в американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

Украине следует дождаться поступления новых партий вооружения, а также дать военным время на его изучение и тренировки, полагают в Вашингтоне.

Ранее в Пентагоне заявили, что военная операция становится для России «всё более неудачной», она несет значительные потери, а потому «замедляться» Украине и ее партнерам не следует.

Власти ряда стран НАТО в последние недели анонсировали новые поставки оружия в Киев, хотя по отдельным пунктам (тяжелой техники) договоренностей достичь не удалось.