Рамштайн-Мизенбах, Германия, 20 января, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса должны поставить ВСУ «для освобождения оккупированных территорий», а также из-за опасений новых наступлений со стороны России ещё больше оружия, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече контактной группы по Украине в Германии на американской базе «Рамштайн».

NATO North Atlantic Treaty Organization Йенс Столтенберг

Глава военно-политического блока заверил о продолжении консультаций по видам предоставляемой военной помощи Украине.

Напомним, подполковник армии США Дэниел Дэвис ранее заявил, что новые вооружения и техника Североатлантического альянса не помогут киевскому режиму.

По его мнению, для эффективного использования оборудования необходимы подготовка и опыт, в противном случае техника станет непригодной для использования. Без соответствующих знаний украинской армии будет тяжело добиться успеха с новым вооружением.

Как сообщало ИА REGNUM, перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США «Рамштайн» в Германии глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что время является оружием России.