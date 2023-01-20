Берлин, 20 января, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Берлинская прокуратура начала расследование в отношении «Русского дома» в столице Германии, сообщает 20 января агентство DPA со ссылкой на правоохранительные органы.

Gil Megidish Полиция. Германия

Отмечается, что сотрудники прокуратуры ведут проверку возможного нарушения «Русским домом» закона о внешнеполитической деятельности. Другие подробности не приводятся.

По информации агентства, поводом для проверки стали санкции ЕС в отношении России из конфликта на Украине.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что попытки части диаспоры жителей Украины в Германии отнять «Русский дом» в Берлине были «позорными».

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