Киев, 20 января, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Министерство реинтеграции Украины 20 января внесло изменения в перечень территорий возможных боевых действий.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация на Украине

В частности, из списка исключен Киев.

Ранее власти Украины заявляли об опасности вторжения с севера (где расположен Киев), со стороны Белоруссии.

СМИ в свою очередь сообщали о строительстве укреплений ВСУ на границе с Белоруссией, а минские власти — о минировании ВСУ этой части территории.