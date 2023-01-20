Украина исключила Киев из списка территорий, где возможны боевые действия
Власти Украины обновили список территорий, где возможны боевые действия
Киев, 20 января, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Министерство реинтеграции Украины 20 января внесло изменения в перечень территорий возможных боевых действий.
Иван Шилов ИА REGNUM
Спецоперация на Украине
В частности, из списка исключен Киев.
Ранее власти Украины заявляли об опасности вторжения с севера (где расположен Киев), со стороны Белоруссии.
СМИ в свою очередь сообщали о строительстве укреплений ВСУ на границе с Белоруссией, а минские власти — о минировании ВСУ этой части территории.