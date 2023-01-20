Москва, 20 января, 2023, 20:33 — ИА Регнум. После того как Запад поставил на Украину дальнобойные орудия, число жертв обстрелов ВСУ в Донбассе выросло вчетверо, заявил 20 января постпред России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

За время эскалации конфликта с середины февраля 2022 года в ДНР и ЛНР погибли более 4500 мирных жителей, в том числе 154 ребенка, рассказал он.

Есть все основания считать НАТО и США соучастниками преступлений украинской власти против мирного населения Донбасса, заявил дипломат.

Ранее в Кремле и МИД России отмечали, что западные поставки оружия в Киев не изменят ситуацию на поле боя и приведут лишь к эскалации конфликта и новым страданиям мирных жителей.