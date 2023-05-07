Лондон, 20 января, 2023, 20:47 — ИА Регнум. В Европе цены на газ 20 января выросли более чем на 10%, до 750 долларов за тысячу кубометров. На это указывают данные лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Февральские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 672,7 доллара (–0,8%). По состоянию на 18:59 мск стоимость была на уровне 750,3 доллара (+10,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отмечал ранее, что в 2022 году добыча природного газа в стране сократилась на 11,8%. Однако мировые цены на газ существенно выросли на фоне действий стран Запада.

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