Москва, 20 января, 2023, 20:04 — ИА Регнум. «Союзмультфильм» обратился к маркетплейсам Ozon и Wildberries с требованием убрать из каталогов контрафактную продукцию с изображением Чебурашки. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе киностудии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Союзмультфильм»

«В настоящее время киностудией «Союзмультфильм» направлено обращение к маркетплейсам Ozon и Wildberries с требованием убрать размещенную в каталогах контрафактную продукцию, — сообщили в «Союзмультфильме», добавив, что статус персонажей, являющихся частью культурного наследия, должен оставаться на высоком уровне. — Такой подход также позволяет избежать произвольных визуальных трактовок и интеграций героев знаменитых анимационных фильмов».

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Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что после выхода художественного фильма «Чебурашка» на маркетплейсах России появились детские игрушки в виде главного героя киноленты. По утверждению канала, покупателям предлагают купить плюшевого Чебурашку плохого качества по завышенной цене.

В киностудии подчеркнули, что внимательно относятся к сотрудничеству с партнёрами, «не допуская возможных смысловых и визуальных искажений». А также добавили, что за год мониторинга было выявлено свыше 6 тысяч случаев незаконного использования популярных анимационных образов компаниями по всей России.

Как сообщало ИА REGNUM, показ фильма «Чебурашка» состоится в Госдуме 25 января, парламентарии также получат возможность встретиться со съемочной группой.

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