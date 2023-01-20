Брюссель, 20 января, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Россия привыкла бороться до конца, даже проигрывая войны, и «было бы абсурдно думать, что она проиграла войну» сейчас, заявил 20 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Он напомнил, что Россия «почти проиграла» войны с Наполеоном, а потом с Гитлером, но сумела изменить ситуацию.

Из всего вышесказанного Боррель сделал вывод, что следует продолжать вооружать Украину.

Как сообщалось ранее, вопрос о новых поставках оружия в Киев обсуждался 20 января на встрече представителей стран — членов НАТО на базе Рамштайн в Германии.

В Кремле и МИД России ранее отмечали, что поставки западного оружия не изменят ситуацию на поле боя, но приведут к эскалации конфликта и увеличению жертв.