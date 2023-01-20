Донецк, 20 января, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Штурм рассказал, как оказывал первую помощь военкору издания Readovka Анастасии Елсуковой, которая была ранена в Соледаре в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом 20 января сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«Анастасия стояла в тамбуре между дверьми, после взрыва она выпала на улицу, крикнула. Я потянулся к ней, взял её за бронежилет, убрал из-под огня, осмотрел ранение», — сказал «Штурм».

По его словам, в левую ногу Елсуковой попал осколок. В качестве первой помощи он остановил кровотечение жгутом, сделал укол промедола и зафиксировал ногу.

Он добавил, что потребовалось запросить артподдержку, чтобы увести Елсукову из-под огня. После этого четыре бойца несли её на руках до точки эвакуации, до которой был километр. Оттуда её увезли в госпиталь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что жизни Елсуковой ничего не угрожает.